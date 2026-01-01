Шест души загинаха, след като хеликоптер се разби в териториалните води на Катар, а операциите по намирането на последния човек от екипажа продължават, съобщи катарското министерство на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс.

Министерството на вътрешните работи съобщи по-рано, че хеликоптерът се е разбил, след като е претърпял техническа неизправност по време на "рутинна проверка".

От ведомството посочват още, че са мобилизирани няколко специализирани екипа. Не се уточнява къде е летял хеликоптерът по време на инцидента, нито колко души са били на борда.