Сенатът на САЩ прие компромисен законопроект за слагане на край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на страната, която доведе до спиране на хранителните помощи за милиони американци, остави стотици хиляди федерални служители без заплати и причини прекъсвания на въздушния трафик, предаде Ройтерс.

Приетият с 60 гласа "за" срещу 40 "против" законопроект, получи подкрепата на почти всички сенатори републиканци и осем сенатори демократи. Демократите в Сената до последно и неуспешно се опитваха да обвържат финансирането на федералното правителство със здравните субсидии, които изтичат в края на годината. Макар че за декември е насрочено отделно гласуване за тези субсидии, от които се възползват 24 милиона американци, няма гаранция, че изплащането им ще продължи.

Каква е целта на протестите под наслов „Без крале“ в САЩ (ОБЗОР)

Сделката за слагане на край на бюджетната парализа ще възстанови финансирането на федералните агенции и ще попречи на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да продължи с кампанията си за съкращения на федерални служители, посочва Ройтерс.

Следващата стъпка е внасянето на законопроекта в Камарата на представителите, чийто председател Майк Джонсън заяви по-рано днес, че иска да гласуването му там да се състои още утре и да последва подписването му от президента Тръмп, с което законът да влезе в сила. Самият Тръмп определи постигнатата сделка за слагане на край на бюджетната парализа като "много добра", посочва Ройтерс.