Американската подводница „Масачузетс“ (USS Massachusetts) официално се присъедини към Военноморския флот на САЩ след церемония по въвеждане в експлоатация, което я прави първата подводница, кръстена на едноименния щат, съобщи Асошиейтед прес.

Най-новата бързоходна бойна подводница от клас „Вирджиния“, която може да се потапя на дълбочина до повече от 240 метра, беше кръстена на 6 май 2023 г. от Шерил Сандбърг, бивш главен оперативен директор на компанията „Мета“, която спонсорира и нейното изграждане.

Това е 25-ата американска подводница от клас „Вирджиния“, произведена съвместно от „Дженерал Дайнамикс“ (General Dynamics Electric Boat) и „Нюпорт Нюз“ (Newport News Shipbuilding) - специализирани компании за изграждане на подводници за Военноморските сили (ВМС) на САЩ.

„Разгледах учебниците по история. Не мисля, че сме имали подводница в пристанището на Бостън от някъде от края на 80-те или началото на 90-те години“, каза командирът на подводницата Майк Сийдсма, ветеран от ВМС, служил на четири различни класа подводници.

Той не поясни накъде е потеглила подводницата, чиято стойност е над 2,8 милиарда долара, тежи около 8000 тона и може да носи 24 крилати ракети „Томахок“.

„Геополитическата ситуация е много интересна“, каза Сийдсма. „Важно е да се помни, че това, което правим, е да доказваме силата на ВМС на САЩ“, подчерта той.

Екипажът от 147 души включва и 39 жени. Това става 16 години, след като бе отменена забраната жени да служат на подводници. Подводницата „Ню Джърси“ (USS New Jersey), която бе пусната в експлоатация през 2024 г., беше първата, проектирана и построена за екипаж, чиито членове са от двата пола.

„Съоръжението е проектирано умишлено да бъде обслужвано както от жени, така и от мъже. Това е доста вълнуващо. Двадесет и пет процента от този екипаж е съставен от жени“, обясни Сандбърг. „Тези моряци не просто ме вдъхновяват. Те вдъхновяват всяко малко момиче да повярва, че може да постигне всичко“, заяви тя.

За Сандбърг въвеждането в експлоатация също така напомня и за ролята, която щатът Масачузетс е изиграл при основаването на Съединените щати и как „хората все още се борят за същите свободи, за които са се борили първите заселници“.