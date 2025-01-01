САЩ са тествали междуконтинентална балистична ракета Minuteman III (ICBM), предаде ТАСС. Ракетата е изминала приблизително 4200 мили (6700 км) без бойна глава и е паднала в океана край Маршаловите острови, съобщиха от военновъздушната база „Ванденберг“ в Калифорния.

США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, — Космічні сили.



На росії у відповідь заявили про необхідність почати масштабні ядерні випробування на архіпелазі Нова Земля. Путін доручив внести пропозиції на рівні МЗС, Міноборони та спецслужб. pic.twitter.com/WYHUqkYehv — 5 канал 🇺🇦 (@5channel) November 5, 2025

„Този тест потвърди надеждността, адаптивността и модулността на оръжейната система. Събраните данни по време на изпитанието са безценни за гарантиране на надеждността и точността на системите с МКБР“, се казва в съобщението.

Това изстрелване е първото, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в края на октомври, че Вашингтон ще възобнови ядрените опити. Все пак нито американският лидер, нито други представители на Белия дом уточниха дали това включва взривни тестове.

The U.S. AFGSC announced to launch the Minuteman III (ICBM) from Vandenberg Space Force Base between 11 p.m. on the 4th and 5 a.m. on the 5th.



The Missile, with a range of 9,600 km and a speed of 24,000 km/h, is one of the core components of the U.S. nuclear capabilities. pic.twitter.com/TNTjvmiqUU — Red Marker - پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) November 5, 2025

Министерството на отбраната на САЩ планира да разположи нови наземни системи Sentinel, които да заменят Minuteman III. Този етап се очаква да бъде основен елемент от модернизацията на ядрените сили на страната. Според Пентагона ракетите няма да бъдат разположени преди 2031 г.