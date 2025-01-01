Изображението е илюстративно
Изображението е илюстративно / Getty

САЩ са тествали междуконтинентална балистична ракета Minuteman III (ICBM), предаде ТАСС. Ракетата е изминала приблизително 4200 мили (6700 км) без бойна глава и е паднала в океана край Маршаловите острови, съобщиха от военновъздушната база „Ванденберг“ в Калифорния.

„Този тест потвърди надеждността, адаптивността и модулността на оръжейната система. Събраните данни по време на изпитанието са безценни за гарантиране на надеждността и точността на системите с МКБР“, се казва в съобщението.

Това изстрелване е първото, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в края на октомври, че Вашингтон ще възобнови ядрените опити. Все пак нито американският лидер, нито други представители на Белия дом уточниха дали това включва взривни тестове.

Министерството на отбраната на САЩ планира да разположи нови наземни системи Sentinel, които да заменят Minuteman III. Този етап се очаква да бъде основен елемент от модернизацията на ядрените сили на страната. Според Пентагона ракетите няма да бъдат разположени преди 2031 г.

По темата

ТАСС
Последвайте ни

Свят