за 200 милиона долара под формата на оръжие и, предаде Асошиейтед прес, като се позова на неназовани американски официални източници.Целта нае да се подпомогне контранастъплението на, чиито войници се натъкват на значителни препятствия при преодоляването на защитните линии на добре окопалите се руски войски.Най-новият пакет военна помощ ще включва ракети за системите за залпов огън „“ и за зенитно-ракетните комплекси „Пейтирът“, боеприпаси за гаубици и танкове, ракети „Джевлин“, техника за разминиране, 12 милиона патрона за малокалибрени оръжия и фугасни боеприпаси.Подкрепата ще бъде предоставена в момент, когато американският бюджет за подпомагане на Украйна е почти напълно изразходен и правителството „Байдън“ се очаква да поиска нов пакет допълнителна помощ от Конгреса, за да продължи подкрепата.

Thank you to Germany and Mr. Chancellor Olaf Scholz @Bundeskanzler for the new security assistance package for 🇺🇦. This is exactly what we agreed upon with Mr. Chancellor. Including additional Patriot launchers from Germany. The implementation of this 🇺🇦🇩🇪 agreement will save…