Министър-председателят в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация, която участва в ежегодната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. В състава на делегацията участва и министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев, съобщиха от Министерството на външните работи.

В рамките на форума членовете на българската делегация ще проведат срещи с държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и на водещи международни компании.

Акцент в разговорите ще са глобалната икономическа и геополитическа среда, въпросите на сигурността, устойчивото развитие, енергийната трансформация и утвърждаването на България като надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО.

Радев получи покана от Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир

В този контекст външният министър изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава, с което на българската общественост се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като „Съвет на мира“.

От МВнР подчертават, че поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ.

Тръмп в Давос: Европа не върви в правилната посока

"До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представения 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред", заяви първият ни дипломат.

Според Герогиев възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция.

"Българските граждани имат право да знаят къде се намира страната ни, какви позиции защитава, каква политика провежда и към кое ценностно и цивилизационно пространство принадлежи", посочи министър Георгиев.