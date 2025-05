Американският министър на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши сподели снимки, на които се вижда как се потапя в Rock Creek във Вашингтон, окръг Колумбия, заедно с внуците си, въпреки предупрежденията, че високите нива на бактерии правят този приток на река Потомак опасен, предаде ABC.

„Поход за Деня на майката в парка Dumbarton Oaks с Амарилис, Боби, Кик и Джаксън и плуване с внуците ми Бобкат и Касиъс в Rock Creek“, написа Кенеди до четири снимки от разходката, публикувани в социалната мрежа “Екс” в неделя.

На снимките 71-годишният член на администрацията на президента Доналд Тръмп е заснет както седнал във водата, така и напълно потопен в плиткия поток.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY