Издирваната „Криптокралица“, измамила милиони хора с над 3,5 млрд. паунда, може да е все още жива, смята високопоставен полицейски служител.

Ружа Игнатова е съоснователката на OneCoin - криптопонци схема, която привлече инвеститори от цял свят.

Игнатова създаде схемата през 2014 г. Тя изчезна през 2017 г., след като американските власти издадоха заповед за ареста ѝ.

През 2023 г. обаче българското Бюро за разследваща журналистика и данни съобщи, позовавайки се на полицейски документи, че Игнатова е била убита през 2018 г., а тялото ѝ - разчленено и хвърлено в Йонийско море.

Сега германски полицейски служител, който ръководи разследването срещу Игнатова, заяви пред "Би Би Си", че работят под презумпция, че тя е жива.

В подкаста „The Missing Cryptoqueen“ анонимният офицер каза: „Нито българската полиция, нито която и да е друга полицейска служба е успяла да предостави доказателства, които без съмнение да потвърдят това. Засега това са предположения от моя гледна точка… Няма сигурно доказателство, че тя е жива, но няма и сигурно доказателство, че е мъртва – затова въпросът все още се обсъжда“.

Последно Игнатова е била видяна да се качва на самолет от София за Атина. По непотвърдена информация тя е била засичана на различни места по света, включително в Лондон, Вирджинските острови, Тайланд, Атина, Дубай и в района на Средиземно море.

Сигналите рязко се увеличават, след като родената в България германска гражданка беше включена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци, а американската агенция обяви награда от 5 милиона долара за информация, която може да доведе до ареста ѝ.

Германия повдигна обвинения срещу криптокралицата Ружа Игнатова, за да избегне изтичане на давност

„Ще я хванем, убедена съм, че ще я намерим“, казва разследващата. Предвид „неограничените ѝ финансови ресурси“ германският следовател отбелязва, че Игнатова може лесно да се релокира.

„Въпросът винаги е кога. Тя е в много добра позиция да продължи това още дълго време. Опитът обаче показва, че в даден момент всеки допуска грешка, и съм напълно убедена, че и тя ще допусне грешка“, добавя тя.

ФБР съобщава, че Игнатова е издирвана за заговор за електронни измами, пране на пари и измами с ценни книжа.

„Твърди се, че тя е инструктирала жертвите да превеждат средства по сметки на OneCoin с цел закупуване на инвестиционни пакети“, допълва агенцията.