„Райнметал“ ще построи най-малко два завода в България. Това обяви изпълнителният директор на най-големия отбранителен концерн в Европа Армин Папергер по време на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Дюселдорф.

Бившият премиер е на работно посещение в централата на отбранителния концерн по покана на Папергер, с когото лидерът на ГЕРБ се срещна и в София през март. Преди това пък президентът Румен Радев се срещна с Папергер на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари. Оттогава двете страни обсъждат възможностите за съвместно производство на отбранителна продукция у нас.

На 27 и 28 август Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод на „Райнметал“ в Унтерлюс, Долна Саксония.

"България е важна страна за Германия, но и за „Райнметал“. Връзките и взаимоотношенията, които имаме, се дължат на нашите лични връзки. Заедно с България „Райнметал“ ще построи най-малко два завода в страната ви", каза Папергер.

Първият от заводите ще бъде за артилерийски снаряди, там ще произвеждаме над 100 хиляди заряда съвместно в България, уточни Армин Папергер. По думите му бъдещото съвместно предприятие – за барут и за артилерийски снаряди, е изключително важен елемент за мунициите, които ще бъдат произвеждани в България по НАТО-вски стандарти и ще допринесат за позиционирането на България в Алианса и в света.

„Съвместно българското правителство и „Райнметал“ ще направят една обща инвестиция за производството на тези изключително важни елементи на стойност над 1 млрд. евро. Това е само началото на едно много успешно и бъдещо сътрудничество“, заяви Армин Папергер.

Бойко Борисов добави, че в рамките на следващите три седмици трябва да бъдат подготвени договорите за общото съвместно предприятие. „Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода, най-големият в Европа“, каза още Борисов и изрази признателност към Папергер, че е избран теренът на ВМЗ за бъдещия завод.

Лидерът на ГЕРБ повтори, че заводът за 155-милиметровите снаряди е изключително важен за Българската армия, и за цяла Европа. Целта е 100 хиляди бройки капацитет на завода.

Борисов изрази благодарност към най-големия отбранителен концерн, че ще инвестира в България и съобщи, че се работи по следващ завод, за който медиите ще бъдат информирани когато разговорите са финализирани. Той ще бъде за производство на дронове.