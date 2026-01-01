Машинист е загинал при железопътна катастрофа във Франция, при която високоскоростен влак се е сблъскал с камион между градовете Ланс и Бетюн, предаде The Mirror.

Инцидентът е станал тази сутрин на прелез в Ноьо-ле-Мин, на около 80 километра източно от Кале, съобщават френски медии. Композицията, движеща се по линията Дюнкерк–Париж, се е ударила в ремаркето на военен камион.

По предварителни данни от полицейски източници при инцидента са пострадали най-малко 13 души, двама от които тежко.

Френският министър на транспорта Филип Табаро написа в социалното мрежа "Екс", че ще посети мястото на катастрофата заедно с управителния директор на железниците Жан Кастекс.

Нито френските железници, нито префектурата на департамента Па дьо Кале уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Движението на влаковете между Бетюн и Ланс ще бъде преустановено поне до днес вечерта.