Първи случай на африканска чума по свинете за 2026 г. беше потвърден в Хърватия, съобщи хърватското Министерство на земеделието, горите и рибарството, цитирано от националната телевизия ХРТ. Огнището е установено вчера, 19 януари, в обект с домашни свине в крайградското селище Неметин в района на Осиек и представлява първият регистриран случай на заболяването при домашни свине от началото на годината.

По данни на министерството последният потвърден случай на африканска чума по свинете в страната е бил на 20 октомври миналата година в селището Луг, община Биле. Новооткритото огнище се намира в зона, в която се прилагат засилени мерки заради риска от разпространение на заболяването. Става дума за малко стопанство, от което на 19 януари са отстранени общо 21 животни, а обектът е бил подложен на цялостна дезинфекция. Предстои определянето на защитна зона и зона за наблюдение.

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите свине и протича под формата на хеморагична треска, припомня ХРТ. Болестта не представлява опасност за хората и други животински видове, но води до сериозни икономически щети в свиневъдството. Основен източник на заразата са дивите свине, а вирусът се характеризира с висока устойчивост и може да се запази дълго време в околната среда в засегнатите райони.

Хърватското министерство призовава всички свиневъди стриктно да спазват предписаните мерки и да прилагат високо ниво на биосигурност. Особено внимание се изисква при престой в горски и земеделски райони, където съществува риск от замърсяване с вируса. След завръщане е необходимо задължително дезинфекциране и смяна на облеклото и обувките, както и почистване на използваното оборудване и превозни средства.

"В борбата с африканската чума по свинете решаващо значение има високото ниво на биосигурност в стопанствата. Призоваваме за отговорно, последователно и постоянно прилагане на всички мерки за биосигурност и хигиена, които са единственият ефективен начин за предотвратяване на внасянето на болестта във фермите", се посочва в съобщението на министерството, цитирано от ХРТ.