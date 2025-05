Руският президент Владимир Путин съобщи, че е взето решение за създаване на буферна зона за сигурност по протежение на руско-украинската граница, като в момента руските войски работят по реализирането на тази инициатива. Това предаде ТАСС.

„Одобрихме създаването на необходима буферна зона за сигурност по нашите граници. Въоръжените ни сили активно работят за изпълнението на тази задача“, заяви Путин.

Той подчерта, че с оглед на последните събития в Курска, Белгородска и Брянска област е необходимо незабавно да се положат усилия за възстановяване и реконструкция на засегнатите райони. Това включва подпомагане на местните жители при завръщането им в родните села, ако условията за сигурност го позволяват. Освен това е от съществено значение да се възстановят транспортните мрежи и друга инфраструктура, да се осигури нормалната работа на индустриалните и селскостопанските предприятия, както и да се подкрепят предприемачите и техните служители.

