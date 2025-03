Потребителка на eBay обяви за онлайн продажба сватбената рокля на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Тя се появи на уебсайта на платформата.

Роклята е създадена от британския дизайнер Джон Галиано за Dior. С нея Мелания се омъжи за настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп през 2005 г.

Според описанието роклята, която е обсипана с кристали Swarovski и дълъг шлейф, е правена над 500 часа.

Can we talk about Melania’s wedding dress? Melania wore a stunning custom $100,000 Christian Dior gown for her wedding! The strapless dress was made with nearly 300 feet of Duchesse satin and featured over 1,500 hand-stitched crystal rhinestones & pearls 😍#FashionoftheFirstLady pic.twitter.com/4gw72FRFVP