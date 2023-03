Британскиятпристигна във Върховния съд в Лондон, за да присъства на изслушване по иска си срещу Associated Newspapers Limited във връзка с твърдения за, предаде Си Ен Ен.Миналата година херцогът на Съсекс се присъедини към група високопоставени личности, сред които певецът Елтън Джон, в съдебен процес срещу издателя на Daily Mail, Mail on Sunday и Mail Online.Искът обвинява Associated Newspapers Limited (ANL), че през годините се е ангажирала с различни средства за престъпна дейност, за да получи информация за

БТА

са останалите ищци, които застават зад съдебния иск. Те твърдят, че са били "жертви на отвратителна престъпна дейност и грубо нарушаване на неприкосновеността на личния живот", според изявление на техните представители.Групата обвинява ANL, че е наемала частни детективи, които са извършвали незаконни действия, като поставяне нав домове и автомобили и записване на частни разговори. Тя твърди също така, че издателството е плащало на корумпирани полицейски служители, за да получи вътрешна информация, занимавало се е с подставени лица и измами, за да получи медицински документи, и е хаквало банкови сметки и финансови трансакции чрез "незаконни средства и манипулации".Днес започва четиридневно предварително изслушване в Кралските съдилища в Лондон.

Според източници,е отхвърлило обвиненията като "нелепи клевети" и е определило иска като "предварително планиран и организиран опит да се въвлекат заглавията на Mail в скандала с телефонните измами".Говорител на ANL добави, че твърденията са "необосновани и силно клеветнически твърдения, които не са базирани на никакви достоверни доказателства".