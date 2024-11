Крайнодесен критик на НАТО и лидерка на опозиционна дясноцентристка партия вероятно ще се изправят един срещу друг на втория тур на президентските избори в Румъния на 8 декември, предаде агенция Ройтерс, като се позова на временните резултати от гласуването вчера при преброени 99,9 от подадените гласове.

Според предварителните резултати на първо място е класиран независимият кандидат Калин Джорджеску – 62-годишен бивш член на националистическата партия "Алианс за обединение на румънците“. Той е спечелил 22,94 процента от гласовете (2 119 020 гласа).

Председателката на опозиционната дясноцентристка партия „Съюз за спасение на Румъния“ Елена Ласкони изпревари премиера социалдемократ Марчел Чолаку с 1461 гласа и се класира на второ място. Според предварителните данни Ласкони е получила 1 770 629 гласа или 19,17 процента, а Чолаку – 1 769 168 гласа или 19,15 на сто.

Премиерът и лидер на Социалдемократическата партия Марчел Чолаку бе сочен за фаворит от социологическите проучвания преди гласуването.

Президентският мандат в Румъния е петгодишен, а конституцията не позволява повече от два мандата на този пост. Държавният глава има полуизпълнителна роля, която включва ръководството на въоръжените сили и председателството на Върховния съвет за отбрана, който взема решения за военната помощ. Президентът също така представлява страната на срещите на върха на ЕС и НАТО и назначава министър-председателя, висшите съдии и прокурори, както и ръководителите на тайните служби.

Вторият кръг на президентските избори ще се състои на 8 декември, а между двата кръга – на 1 декември, ще се проведат парламентарни избори.

Социологическите анкети преди първия тур даваха около 5 процента подкрепа за независимия кандидат Калин Джорджеску, припомня Ройтерс.

Политическият коментатор Раду Магдин отбеляза, че разликата между прогнозите в анкетите и реалния резултат от вчерашния първи тур е безпрецедентна за посткомунистическата история на Румъния.

„Никога през 34-те години демокрация не сме виждали подобен скок в сравнение със социологическите анкети“, коментира Магдин.

Предизборната кампания бе съсредоточена върху спадащия жизнен стандарт, отбелязва Ройтерс и припомня, че сред страните членки на ЕС Румъния е с най-голям процент население в риск от бедност..

За много румънци името на Калин Джорджеску не говореше нищо до неделя вечерта, когато бяха обявени резултатите от екзитполовете, отбелязва информационният сайт Спотмедия.

Джорджеску е бивш член на националистическата партия „Алианс за обединение на румънците“, чийто лидер Джордже Симион остана на четвърто място с 13,87 на сто от гласовете. В повечето анкети преди вота Джордже Симион бе сочен за вероятен противник на Чолаку на втория тур.

Калин Джорджеску е известен с речи, изпълнени с патриотизъм и често доведени до крайности, пише сайтът Спотмедия. Във всяко публично изказване той споменава църквата и семейството. През 2022 г. бе изключен от „Алианс за обединение на румънците“, след като нарече „герои“ военнопрестъпниците Корнелиу Зеля Кодряну и извършителя на Холокост в Румъния маршал Йон Антонеску. Срещу него бе образувано наказателно дело заради тези позиции, макар че в момента не е ясно на какъв етап е разследването.

Отношението на Калин Джорджеску към руския президент Владимир Путин също не е много ясно, пише медията. Запитан на предизборен диспут дали се възхищава на Путин, Джорджеску не даде категоричен отговор, припомня Спотмедия.

Въпреки че бе извън светлината на прожекторите и водещите медии, Джорджеску успя да постигне този резултат благодарение на кампания, водена основно в социалните мрежи.

Специално в ТикТок през последния месец бе забелязана масирана кампания в негова подкрепа. Неизвестни в обществото лица, но с много последователи – от порядъка на стотици хиляди и дори над милион, започнаха да публикуват послания, в които пряко или косвено рекламираха Калин Джорджеску, посочва Спотмедия.

Той спечели първото място при гласуването зад граница с 41,03 процента, според временните резултати, както и в много окръзи в страната. Според данните на Постоянния изборен орган Джорджеску е спечелил в 13 окръга в Румъния, много от които бивши „крепости“ на Национално-либералната партия. Джорджеску е първата опция в окръзите Марамуреш, Бистрица-Насъуд, Сучава, Нямц, Арад, Хунедоара, Алба, Сибиу, Арджеш, Прахова, Кълъраш, Констанца, Тулча.

Бившата журналистка и настоящ кмет на град Къмпулунг – 52-годишната Елена Ласкони, бе избрана за лидер на опозиционната партия „Съюз за спасение на Румъния“ през лятото след слабото представяне на партията на европейските и местните избори. Тя има педагогическо, журналистическо и икономическо образование. Посещавала е курсове в Румъния и Белгия в областта на усвояването на европейските фондове. Била е радиопродуцент и програмен директор в радио Т5 ABC (1995-1996 г.), след това журналист в PRO TV (1996-2020 г.). Борбата с корупцията и бедността и реформирането на съдебната система са сред нейните приоритети.

In what is a miraculous turn of events, by a margin of just 0.02%, Elena Lasconi (the most pro-West/pro-Ukraine candidate) managed to secure the second place in the first round of the presidential election and will be facing the guy planted by Russia in round 2. pic.twitter.com/8af9Tt35ky