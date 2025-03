Най-добрият български тенисист Григор Димитров отстъпи пред Новак Джокович с 2:6, 3:6 за час и девет минути игра на полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Маями. Мачът бе изгледан от мегазвездата на световния футбол Лионел Меси, който в момента е футболист на Интер Маями, и съпругата му Антонела.

Димитров спечели 332 160 долара за достигането си във втора поредна година до полуфиналите на силния турнир. Най-добрият българин обаче ще загуби 240 точки от актива си заради това, че не успя да защити финала си от миналата година и вероятно ще отстъпи с още място или две в ранглистата след обновяването й в началото на следващата седмица.

Messi taking in the Miami Open semifinal match between Novak Djokovic and Grigor Dimitrov 🎾🔥 pic.twitter.com/dIEUyo6cIl