Пожар e избухнал в склад за химикали на ул. “Милас” в индустриална зона “Икителли”, Истанбул, предаде Hurriyet.

В района са се чули експлозии, а огънят e обхванал околните автомобили.

На мястото, където е избухнал пожарът, е имало животни, които са били спасени от пожарникарите.

Fire breaks out in chemical warehouse in İkitelli Organized Industrial Zone in Istanbul



The fire spread to surrounding cars, explosion sounds were heard in the area.

