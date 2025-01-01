Посетителите на община Загори, Северозападна Гърция, ще бъдат задължени да плащат „такса култура“ от 0,75 евро на вечер за престой в хотели или обекти, отдавани за кратък период под наем. Това е първата такава инициатива в страната, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Решението, подписано съвместно от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос и министъра на културата Лина Мендони, е следствие от включването на региона в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Според решението таксата ще се плаща от посетителите след престоя им и преди заминаването им и ще бъде включена във фактурата, издавана от мястото за настаняване.

Приходите от новата такса ще бъдат за община Загори.

„Ще бъде сформиран комитет с членове от община Загори, Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи, който ще решава кои проекти ще бъдат финансирани с приходите“, каза кметът на Загори Йоргос Сукувелос в интервю за „Катимерини“.

Община Загори се състои от 46 селища, известни с изключителната си традиционна архитектура, свързани с уникална мрежа от каменни пътеки и мостове, всички запазени в отлично състояние.

Напоследък районът отбелязва значително увеличение на туристическата инфраструктура, като в целия регион се появяват хотели, апартаменти под наем и имоти за краткосрочно отдаване под наем.