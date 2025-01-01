Полският президент Карол Навроцки отмени срещата си с Виктор Орбан, след като унгарският премиер посети Москва, за да обсъди енергийните връзки между Русия и Унгария, съобщиха от кабинета на полския държавен глава.

Навроцки и Орбан трябваше да се срещнат ден след срещата на върха на Вишеградската група в Унгария на 3 декември, на която ще се съберат президентите на Чехия, Унгария, Полша и Словакия.

„Президентът К. Навроцки реши да ограничи програмата на посещението си в Унгария до срещата на върха на президентите от Вишеградската група“, написа Марчин Пшидач, ръководител на отдела за международна политика на полското президентство, в социалната мрежа "Екс".

„Сигурността на Европа зависи от солидарни действия, включително в областта на енергетиката“, написа Пшидач, като се позова на посещението на Орбан в Москва.

ЕС постепенно преустановява вноса на руски газ, ядрена енергия и петрол. Унгария, която според Атлантическия съвет зависи от Русия за 86% от петрола си спрямо 61% преди пълномащабната инвазия – многократно е протестирала срещу европейските политики, насочени към прекратяване на вноса на руска енергия.

Орбан и Путин: Русия ще остане ключов енергиен доставчик за Унгария

На 14 ноември Орбан заяви, че Унгария ще съди ЕС за решението му да забрани вноса на руски газ.

В публикация в "Екс" Радослав Сикорски, министър на външните работи на Полша и член на партията „Гражданска коалиция“ - политическия блок, противопоставящ се на Навроцки, описа отхвърлянето на Орбан като „интересно“.

„Още няколко месеца и може би ще осъзнаят, че онези, които мразят Европейския съюз и Украйна, обикновено обичат (руския президент Владимир) Путин“, написа той.

Навроцки се е противопоставял на присъединяването на Украйна към НАТО и ЕС и многократно е призовавал Киев да разреши историческите проблеми между двете страни, включително кланетата във Волин през 1943–45 г.

В същото време полският президент подкрепи продължаването на военната помощ за Киев, като предупреди за руската заплаха за Полша и Европа.

В изявлението на Приздач се казва също, че „президентът Карол Навроцки последователно се застъпва за търсенето на реални начини за прекратяване на войната в Украйна, предизвикана от Руската федерация“.