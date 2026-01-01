Изпълнението на поп звездата Марая Кери на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина породи много дискусии, пише Асошиейтед прес в репортаж от Италия.

Изпълнението на американската певица на италианската класика Nel Blu Dipinto di Blu – по-известна като Volare – беше силен момент в 3,5-часовото шоу, с което започнаха Игрите.

„Сбъдна се мечтата ми да пея (на италиански!) на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026“, написа по-късно тя в Инстаграм.

Тя получи възторжени отзиви от мнозина, които я нарекоха чудесна и похвалиха високите й тонове.

Но изпълнението й в петък вечерта предизвика и много критики в интернет, където коментаторите бяха объркани защо тази чест не е била дадена на италианска певица.

Някои отбелязаха големия телепромптер (устройство, подсказващо текста, наричано също аутокю – бел.ред.) с фонетичен разбор на италианския текст на песента, а други се чудеха дали тя не е пяла на плейбек.

Трима репортери, включително Асошиейтед прес, попитаха Международния олимпийски комитет и местните организатори за нея по време на ежедневната пресконференция на Игрите, за да обсъдят тези въпроси.

Неиталиански произход

Кери е родена в Ню Йорк от ирландско-американска майка, която е била оперна певица, и баща от афроамерикански произход с венецуелски корени.

Въпреки неиталианския си произход, местният организационен комитет я покани да пее на церемонията по откриването в петък и я рекламираше месеци наред като голям акцент за откриването на Зимните олимпийски игри.

„Смятаме, че изпълнението на Марая Кери беше изключително“, заяви в събота директорът на церемониите в Милано Кортина Мария Лаура Ясконе. „Тя успя да създаде магически момент.“

Не е ясно дали Кери е избрала да пее Volare, но след церемонията тя сподели пред списание „Вог“, че тази песен отдавна е една от любимите й.

В шоуто участваха и трима италиански певци: тенорът Андреа Бочели, певицата и авторка на песни Лаура Паузини и мецосопраното Чечилия Бартоли.

Съмнения за плейбек

Докато анализаторите в интернет коментираха, че изпълнителката на All I Want for Christmas is You изглеждала скована, особено докато пеела на италиански, публиката на стадион „Сан Сиро“ я аплодираше, когато разбра, че тя пее на местния език.

По-късно тя зашемети публиката с песента си Nothing is Impossible.

Когато в събота беше попитана дали Кери пее на плейбек, Ясконе избегна въпроса и вместо това я похвали като „наистина изключителна“. Тя добави, че „за да са сигурни“, те винаги записват изпълненията предварително за международни телевизионни събития.

Тя не отговори директно дали Кери е пяла на плейбек и поясни, че певицата не е получила хонорар за участието си. „Всички бяхме доволни от резултата, който постигнахме“, коментира тя.

Фонетичен телепромптер

На стадиона се виждаше голям телепромптер, на който беше изписано фонетично как Кери трябва да пее италианските думи. „Voh-lah-reh“ се четеше за „Volare“. А „Nell blue Dee-peen-toe D blue“ за „Nel Blu Dipinto di Blu“.

Когато Асошиейтед прес попита Ясконе за това, тя отговори: „Разбира се, че имаше телепромптер. Особено за онези артисти, които пееха на език, различен от родния си“.

„Това е част от шоуто. Това е начин да се подкрепи таланта на сцената“, обобщи Ясконе.