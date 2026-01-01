Кмет с окончателна присъда за купуване на гласове вече месец и половина продължава да управлява.

Случаят е от поморийското село Бата. Кметът Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година, съобщава БНТ.

Кметът Георги Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г.

Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Към днешна дата продължава да изпълнява функциите кмет на село Бата.

Разследват районен кмет на Букурещ: Подозират, че е построил път с обществени средства в имот на брат си

„Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това“, каза общински съветник от Поморие Веселин Анестиев.

Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.

„Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация“, посочи Кольо Николов, председател на ОИК-Поморие.

Затова сега комисията чака от кмет на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата.

„Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим ще ги входираме в Общинската избирателна комисия, ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори“, заяви Иван Алексиев, кмет на Община Поморие..

Осъденият кмет Георги Георгиев отказа да разговаря с екипа на БНТ, дори по телефона. На работното му място също не бе открит.

Въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи, Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.