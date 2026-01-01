На кръстовището на ул. „Георги Бенковски“ и бул. „Владислав Варненчик“ около 9:55 ч.е станало пътнотранспортно произшествие, видя репортер на Bulphoto.

Bulphoto

Лек автомобил, управляван от 48-годишна варненка, е преминал на червен сигнал на светофара и се е ударил в друг автомобил. Едната кола се е врязала в подлез.

Bulphoto

Жената е получила фрактура на таз и лумбален прешлен, като състоянието ѝ е без опасност за живота. Водачът на другата кола – 24-годишен варненец, е с леки контузии.