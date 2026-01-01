Киев въвежда отново временен режим на тока, обяви днес украинската енергийна компания ДТЕК, цитирана от Укринформ.

„Енергийните компании отново успяха да направят невъзможното. Въпреки огромния недостиг на електроенергия, се връщаме към временен режим на тока в столицата“, се казва в съобщение на ДТЕК в "Телеграм".

Графикът на временния режим на тока е достъпен в чатбота, на уебсайта на енергийната компания или в дигиталното приложение на "Гугъл" за Киев (Kyiv Digital).

Какво казва международното право за нанасянето на удари по енергийни обекти по време на война

Както съобщи по-рано Укринформ, през вчерашния ден руските сили атакуваха енергийни съоръжения в осем области в Украйна.

През изтеклата нощ Русия атакува съоръженията на украинска нефтена и газова компания "Нафтогаз" в източната Полтавска област, причинявайки щети, съобщи тази сутрин голямата държавна компания, предаде Ройтерс.

„Това е 19-та целенасочена руска атака срещу съоръженията на компанията от началото на годината“, се казва в изявление на "Нафтогаз". Украинската компания не уточнява кои нейни съоръжения са били засегнати от руските удари.