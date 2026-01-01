Осем души са загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в северната част на Китай, предадоха Франс прес и Синхуа.

Експлозията е станала във фабрика на компанията "Цзяпън Биотех" в провинция Шанси. Законният представител на компанията е бил задържан под стража.

По данни на Синхуа в момента се извършват разчистващи операции, като над мястото на експлозията се издига тъмножълт дим.

Причината за инцидента засега не е известна, но е изпратен екип, който да проведе разследване, допълва държавната медия.

Промишлените инциденти са чести в Китай поради слаби стандарти за безопасност. В края на януари експлозия отне живота на девет души в стоманодобивен завод във Вътрешна Монголия.