Пожар избухна вчера, 7 февруари, в Националната онкологична болница – УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ в София. На място са изпратени три пожарни автомобила от столичната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Огънят е възникнал в стационарен сешоар за ръце. Преди пристигането на екипите са били евакуирани 12 души – пациенти и персонал на отделението. За щастие няма пострадали. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

Бързата намеса на пожарникарите е овладяла пожара и е предотвратила разрастването му и щети върху други части на болницата. Причините за инцидента се изясняват.

Общо 53 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали хора. Това съобщиха ГДПБЗН.

Пожарникарите в страната са реагирали на 90 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 20 пожара. Осем от тях са в жилищни сгради, пет в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. Огнеборците са съдействали при катастрофи, аварии, отводнявания и др. Лъжливите повиквания са шест.