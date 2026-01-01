Близки на загинали при катастрофи затвориха за кратко кръстовището на Орлов мост в София и поставиха на пътното платно 456 карамфила. Толкова са жертвите на пътни произшествия през миналата година, обясни Петя Иванов от Сдружение "Ангели на пътя", организатор на протестното шествие, в което се включиха и много граждани.

Тя посочи, че тези цветя са в памет на всички, които са загубили живота си по пътищата, не само през последната година.

Присъстващите запазиха минута мълчание в памет на загубилите живота си при пътни произшествия.

Протестът под надслов "Стига смърт по пътищата" започна пред Съдебната палата и след това продължи в шествие по столичните улици. Хората, които носеха снимки на загиналите свои близки, поискаха справедливост и спиране на "войната по пътищата".

Накрая събралите се благодариха и аплодираха полицаите от СДВР, които спряха движението на Орлов мост, за да се случи днешната акция. Трафикът в района вече е възстановен.

