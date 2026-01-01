Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино, въведено на 5 февруари 2026 г..

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение вследствие на обилни валежи и снеготопене при обявен „червен“ код в периода 3–5 февруари 2026 г. на територията на общината.

За трети път само за месец: Отново обявиха частично бедствено положение в община Ардино (ВИДЕО)

Мярката се отнасяше за шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който е единствената пътна връзка към тези населени места.

След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен.

Мостът има ключово значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на шестте населени места.