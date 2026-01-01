Качеството на водата за питейно-битови цели в региона Сливен е възстановено, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен на официалната си страница.

Според проверките водата отговаря на изискванията за качество, включително и по микробиологични показатели.

Качеството на водата тези дни беше влошено и РЗИ предупредиха, че тя не трябва да се използва за пиене и готвене до получаване на окончателни лабораторни резултати. След предприетите от „ВиК – Сливен“ действия за отстраняване на причините качеството на водата за питейно-битови цели вече е възстановено.

Жителите могат да използват водата за пиене и готвене.