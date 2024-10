Звездата от "Спасители на плажа" Майкъл Нюман почина на 68-годишна възраст, след като беше диагностициран с болестта на Паркинсон през 2006 г., пише People.

iStock/Getty images

Близкият приятел на Нюман, Мат Фелкър – който режисира скорошните документални сериали на Hulu After Baywatch: Moment in the Sun – разкри, че актьорът е починалвечерта в неделя, 20 октомври

iStock/Getty images

Google News Showcase

Instagram

Нюман стана известен през 90-те като спасителя Майк „Нюми“ Нюман в дългогодишния сериал. Той е единственият, който в действителност еот сериала, който се излъчва от 1989-2001 г. - повече епизоди от сериала, отколкото всеки друг освен Дейвид Хаселхоф.Нюман също е работел като пожарникар на пълен работен ден по време на снимките на сериала.