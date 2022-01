почина насъобщават световните агенции, позовавайки се на изявление, публикувано на страницата му във Фейсбук в неделя.в неделя, 23 януари 2022 г. Нека душата му почива в мир", се казва в изявлението. Вестта за кончината на известния дизайнер по "естествени причини" е потвърдена и от агента му Жан-Батист Ружо.Смъртта на Тиери МюглерДизайнерът се е готвил да обяви нови сътрудничества следващата седмица.

през декември 1948 г., Тиери Мюглер е сред най-известните френски модни дизайнери. Той основава едноименната си марка през 70-те години на миналия век и оказва силно влияние върху модата, особено през 80-те.Тиери Мюглер е работилвключително заса сред известните почитатели на творенията на дизайнера. Мюглер има успех и с, които лансира от 90-те години на миналия век.

