Агентът от Сикрет сървис, който е охранявал президента Джон Ф. Кенеди в деня на покушението срещу него, почина на 93-годишна възраст, съобщи New York Times. Въпреки че във фаталния ден Клинт Хил се хвърля върху лимузината на Кенеди, той не успява да спаси държавния глава.

Агентът обаче съумява да опази живота на първата дама Жаклин Кенеди.

„Специален агент Клинтън Хил спаси живота ѝ“, казва по-късно помощникът на президента Дейвид Ф. Пауърс, който пътува в резервния автомобил на Тайните служби. Той прави изказването си пред Комисията „Уорън“, разследваща убийството на Джон Кенеди.

13 дни след атентата, на церемония, на която присъства и Жаклин Кенеди, Хил получава най-високата награда, присъждана от Министерството на финансите - за „изключителна смелост и героични усилия“.

В следобеда на 22 ноември 1963 г., когато президентският кортеж преминава през центъра на Далас, агентът се вози на предния ляв борд на колата на Сикрет сървис, непосредствено зад откритата лимузина на Кенеди.

„Кортежът тръгна като един от многото, от които бях част като агент. Имаше адреналин, членовете на екипа бяха нащрек“, пише Хил за „Ню Йорк Таймс“ през 2010 г., когато се навършват 47 години от убийството.

„Тогава чух взривоопасен шум. Погледнах към президентската лимузина и видях как държавният глава се хвана за гърлото и се наклони наляво“, пише още Хил. Веднага се затичал към колата. „Бях толкова съсредоточен да стигна до президента и г-жа Кенеди, за да им осигуря прикритие, че не чух втория изстрел“, разказва той.

