Пожар пламна в кметството на 12-ти район на Париж рано в понеделник. Няма жертви, но са нанесени сериозни щети на камбанарията на сградата, която е от 19-ти век, съобщи АП.

Пожарът е избухнал в 3:20 сутринта на покрива на сградата. Около 150 пожарникари се борили с пламъците. Огънят е потушен.

От полицията обявиха, че има риск от срутване на горната част на камбанарията. Около сградата е изградена охранителна зона.

The bell tower of the historic 19th century town hall in Paris burned down overnight



The fire was extinguished only by morning, its causes are unknown. The building is located on Avenue Daumesnil in the 12th district of Paris. There were no casualties. pic.twitter.com/04qWBf6w2J