Взрив във фабрика на Корпорацията за машиностроене и химическа промишленост уби петима души, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция, предаде Анадолската агенция.

Заводът в турската столица Анкара произвежда ракети и експлозиви.

At least five people are under the rubble after an explosion at a rocket factory in Ankara, work is underway to rescue them. There is information about the dead, a source in the rescue services said.