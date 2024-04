Най-малко петима души са загинали, а десетки други ранени в Хонконг, след избухване на пожар в стара жилищна сграда.Инцидентът е в един от най-гъсто населените квартали на финансовия център, предаде АФП.Властите съобщиха, че 41 души са били ранени и още около 300 са били евакуирани, след като пожарът е започнал да се разгаря в 13-етажната сграда в градския квартал Яу Ма Тей малко след 7:53 сутринта местно време.Стотици пожарникари потушиха пожара в 60-годишната сграда, след като няколко часа спасяваха 250 души, заяви Лам Кин-куан, служител на местната пожарна.

#WATCH At least 5 dead and 40 were injured after a #fire in a #HongKong building. Thick smoke was coming out of the building; some people had been waving towels at windows while waiting to be rescued. pic.twitter.com/x95UTkXJW9