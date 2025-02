Говорителят на Кремъл отхвърли като провокация обвиненията на Украйна, че руски дрон е повредил защитния корпус на саркофага на разрушения реактор в атомната електроцентрала в Чернобил, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Песков каза пред журналисти в Москва, че не разполага с точна информация за предполагаемия инцидент, но подчерта, че Русия не атакува атомни централи.

Говорителят на Кремъл опроверга казаното от президента на Украйна Володимир Зеленски и нарече "поредна фалшификация" обвиненията на украинската страна.

Обвиненията срещу Русия за нанасяне на удар по Чернобилската атомна електроцентрала са провокация, планирана от Киев преди Мюнхенската конференция по сигурността, заяви на брифинг също така и говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Няма дори съмнение, че Зеленски би дошъл на Мюнхенската конференция по сигурността с празни ръце", изтъкна Захарова.

❗️Last night, a Russian high-explosive combat drone hit the shelter over the nuclear reactor at Chornobyl Nuclear power plant - President Zelenskyy.



Radiation monitoring comes back as normal so far - Ukrainian Emergency services.



Russia is a danger to humanity. pic.twitter.com/ey1CB9RuXU