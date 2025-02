Изявлението на украинския президент Владимир Зеленски, че е готов да преговаря с Русия, при положение че сам си е забранил да участва в тях, са празни думи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Готовността трябва да се основава на нещо, тя не може да се основава на законодателна забрана за такива преговори", каза днес Песков на всекидневния си брифинг.

"Анализът на нашата страна… показва, че г-н Зеленски има големи юридически проблеми с легитимността си, но дори и при това положение руската страна остава отворена за преговори", посочи той.

На 4 февруари Зеленски каза в интервю за британския журналист Пиърс Морган, че би се съгласил на директни преговори с руския президент Владимир Путин, "ако това е единственият ход, с който можем да донесем мир на гражданите на Украйна".

