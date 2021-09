Действащият германски канцлер Ангела Меркел беше неочаквано „нападната“ от агресивен папагал лори. Инцидентът, както вестник „Tz“ съобщи, се случил по време на посещение в парк за птици в Марлоу (федерална провинция Мекленбург-Западна Померания).

Меркел обиколи бившия си избирателен район преди изборите за Бундестага (насрочени за 26 септември). По време на обиколката тя, наред с други неща, посетила птичия парк в Марлоу, където искала да нахрани обитателите му. Меркел получила специална хартиена чаша с храна за птици - така наречения лори нектар, направен от изсушен прашец, фруктоза, зърно и вода.

