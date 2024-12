Бивш журналист от Би Би Си е бил осъден на осем години затвор за извършването на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, предаде британският в. "Телеграф".

52-годишният Дънкан Бартлет е осъден от съд в Северен Лондон, след като призна, че е плащал пари, за да гледа предавания на живо, които включвали подлагани на сексуално насилие деца. На предишно изслушване на 30 август той се призна за виновен по 35 обвинения.

Полицията в Лондон съобщи, че разследващите са открили близо 6 000 непристойни изображения на деца на електронни устройства, иззети от Бартлет. Властите са открили и доказателства за плащания към хора във Филипините, които заснемали и излъчвали на живо кадри, включващи сексуални посегателства над деца, за да ги гледа Бартлет.

Бартлет е работил като журналист в Би Би Си в продължение на 14 години, преди да напусне през 2015 г. Той е бил кореспондент в Токио и е представял телевизионната програма "World Business Report" на Световната служба на Би Би Си (BBC World Service). Бартлет е арестуван през септември 2021 г. Той обаче продължил да работи като изследовател в Китайския институт при Университета за африкански и ориенталски изследвания в Лондон (School of Oriental and African Studies - SOAS University), част от Лондонският университет, до момента на признаването му за виновен. Изглежда, че Бартлет не е уведомил ръководството на учебното заведение за провинението си, тъй като университетът е разбрал подробностите по случая едва днес.

Former BBC journalist Duncan Bartlett jailed for eight years after he pleaded guilty to 35 child sex offence charges.



He paid money to watch live streams of children being sexually exploited.#BBC pic.twitter.com/hH73ePFHiQ