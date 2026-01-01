Лидерът на партия ФИДЕС Виктор Орбан обяви, че формацията му ще проведе партиен конгрес на 28 април след изборната загуба в неделя, предаде унгарската агенция МТИ.

"Работата започва, ние се прегрупираме и продължаваме борбата за унгарците", написа Орбан в социалните мрежи.

Той подчерта, че коалицията около ФИДЕС е получила над 2,25 милиона гласа на парламентарните избори, като определи това като доказателство за силна подкрепа. "Толкова голяма е днес патриотичната страна, нашата политическа общност в Унгария", заяви той.

Орбан отбеляза, че същият резултат е донесъл "огромна победа" през 2014 г., но този път е бил достатъчен само за "достойна загуба".

Той благодари на избирателите и увери, че те могат да разчитат на партията и занапред. По думите му ФИДЕС остава "най-сплотената политическа общност в Унгария", която от десетилетия служи на гражданите и ще продължи да го прави.

Орбан очерта и следващите стъпки - реорганизация на партията, посещения във всички избирателни райони и мобилизиране на активисти, доброволци и кандидати преди предстоящия конгрес.

"Нашият план е да защитим постиженията на патриотичната страна заедно с нашите избиратели", добави Орбан, завършвайки с думите: "Работата започна!"