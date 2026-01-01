Будапеща се превърна в парти зона след голямата победа на опозиционната партия ТИСА на парламентарните избори. Танцуващи хора, надуване на автомобилни клаксони и ликуващи привърженици на опозиционната партия ТИСА, така изглеждаше столичниният град до малките часове на днешния ден, предаде Ройтерс.

След 16 години на власт – Орбан призна поражение: „Резултатът е болезнен, но ясен“

Изборите, които преминаха при рекордна избирателна активност от 80%, сложиха край на 16-годишното управление на десния премиер Виктор Орбан. За унгарците, които се радваха и развяваха знамена по улиците на града, това означаваше глас за европейската ориентация на Унгария и възстановяване на демокрацията, подкопана от Орбан и правителството му след 2010 г., отбелязва Ройтерс.

Прочутият Верижен мост "Сечени" над река Дунав беше осветен в цветовете на унгарското знаме, а по брега на Дунав хиляди хора празнуваха с унгарски и европейски знамена. Някои дори вдигаха тостове с шампанско в картонени чаши.

"Чувствам се невероятно! Наистина невероятно! Все едно никога не съм допускала, че може да се случи. Моля се за това от 16 години, така че съм изключително щастлива", каза Силвия, привърженик на ТИСА, докато хората гледаха победната реч на опозиционния лидер Петер Мадяр.

Градското метро беше огласено от скандирания и песни. Хората скандираха възгласа "свърши се". Други привърженици на ТИСА празнуваха на рейв парти пред емблематичната сграда на парламента.

"Това е голям повод за празнуване. Доста съм радостен. Чакам този момент от доста време. И се надявам новите управляващи, новият премиер да бъде премиер на наистина всички унгарци, както обещава", каза привърженикът на ТИСА Шандор Золетник.

"Невероятно!" "Неописуемо!" "Толкова се радваме, че Орбан най-после си отиде." "Не вярвахме, че някога ще настъпи промяна", казаха група млади хора, които се прегръщаха, подскачаха и крещяха.

"Най-накрая след 16 години имаме усещане за надежда. Имаме усещане за надежда, че Унгария може отново да тръгне в правилната посока", каза един от тях.

Демографски партията на Орбан ФИДЕС се представя най-зле сред младото поколение.

ФИДЕС, която е създадена в края на 80-те години именно като младежко движение, се подкрепя от едва 8% от избирателите между 18-и 29-годишна възраст и от 22% в цялостната група 18 – 39 години, според изследователския институт "Завец".

Движението по някои от основните булеварди в Будапеща беше спряно заради тълпите пред препълнените барове и преминаващите хора със знамена, които спираха колите. Стотици изпълниха мостовете над река Дунав и останаха там до доста късно след полунощ.