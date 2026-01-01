Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че е избегнал опит за покушение по време на пътуване с хеликоптер, предаде Франс прес.

На заседание на правителството, излъчeно на живо, Петро разказа за случая ден по-рано.

Вертолетът на Петро не е кацнал в карибския департамент Кордоба, тъй като охраната му се е опасявала, че ще бъде стреляно по летателния апарат. "(Летяхме над) морето четири часа и аз се озовах (на място), където не беше планирано, бягайки, за да не бъда убит", добави той.

На власт от 2022 г., първият президент от левицата в съвременната история на Колумбия от месеци твърди, че "нова хунта за трафик на наркотици" планира да го убие, отбелязва АФП.

В северния колумбийски департамент Кордоба впрочем е активен Кланът от Залива (Clan del Golfo) - най-големият наркокартел в страната. Миналата седмица той обяви, че прекъсва преговорите, които водеше в Катар с правителството от септември, заради решението, което президентът взе с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом в началото на този месец да се борят срещу наркотрафиканти.

Густаво Петро вече обяви, че е станал мишена на опит за убийство през 2024 г.

Той съобщи за новото покушение на фона на възобновяването на насилието на политическа основа в южноамериканската държава, която е най-големият производител на кокаин в света. По конституция колумбийският президент няма право да се кандидатира за втори мандат на изборите след три месеца.

Сенаторка, представителка на коренното население, междувременно бе отвлечена вчера, но освободена няколко часа по-късно, предаде още Франс прес.

Аида Килкуе, на 53 години, бе похитена вчера в своя бастион - югозападния департамент Каука. Районът, където се произвежда кокаин, е контролиран от фракции, отцепили се от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), след като лявата партизанска групировка сключи споразумение с правителството през 2016 г.

"Добре съм", каза през сълзи след щастливата развръзка сенаторката, която е и активист за защита на правата на човека. Тя не уточни към коя група принадлежат въоръжените мъже, които я отвлякоха за кратко.

С наближаването на парламентарните и на президентските избори, насрочени съответно за 8 март и 31 май, заплахите срещу политически фигури, кандидати и социални лидери се умножават в южноамериканската страна, където различни въоръжени групировки, печелещи от трафик на наркотици, контролират огромни територии, обобщава АФП.

В тази обстановка, бащата на убит миналата година кандидат-президент потвърди, цитиран от Асошиейтед прес, че ще се включи в надпреварата.

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Мигел Урибе Турбай почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни миналата година.

Броени дни след кончината на сина си баща му Мигел Урибе Лондоньо се включи в борбата за номинацията на Демократичния център. Впоследствие обаче 73-годишният Урибе-старши влезе в конфликт с ръководството на партията на бившия десен президент Алваро Урибе (2002-2010 г.), с когото не са роднини.

На предизборна проява в Богота вчера той обяви, че ще се опита да защити политическото наследство на сина си, като все пак се кандидатира от "Демократична Колумбия" - малка партия, която възниква като движение за защита на правата на колумбийците от африкански произход.