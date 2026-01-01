Началникът на полицията в сръбската столица Белград полк. Веселин Милич, който беше задържан вчера, е отстранен от поста си, съобщи Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитирано от Б92.

До назначаването на нов началник функциите ще бъдат изпълнявани от заместника на Милич полк. Деян Бойович.

Милич беше задържан във връзка със случай с изчезване на мъж в столичния квартал Сеняк на 12 май т.г.

Според съобщение на Висшата прокуратура в Белград високопоставеният полицейски служител е задържан на основание "недокладване на престъпление и извършител" и "подпомагане на извършител след престъпление".

Според информация от съпругата на изчезналия, цитирана от Висшата прокуратура в Белград, мъжът ѝ е бил с полицейския началник и охраната му в заведение в квартал Сеняк преди да изчезне.

Съдът от своя страна е разпоредил на Милич да бъде наложена мярка за неотклонение арест за срок от 30 дни, съобщи хърватската агенция ХИНА.

Агенцията припомня, че Милич е и бивш съветник на сръбския президент Александър Вучич. Според ХИНА Милич е заподозрян за прикриване на опит за убийство и възпрепятстване на разследването, а изчезналият Александър Нешович по прякор Бая е свързан с белградски криминален клан.

Според неофициални информации в медиите, цитирани от ХИНА, Нешович предполагаемо е бил застрелян и убит с няколко куршума от Саша Вукович с прякор Боске в белградски ресторант в присъствието на Милич. Срещата, както се твърди, е била организирана от Милич с цел сдобряване на Нешович и Вукович. После двама от тримата служители от охраната на Милич заедно с Вукович предполагаемо отнесли тялото на Нешович от ресторанта и го запалили край магистрала, а полицейският началник и другия охранител останали в ресторанта, за да заличат следите и да изтрият записи от охранителни камери.

Общо десет души са арестувани по случая, сред които и четирима полицейски служители.

Сръбският президент Александър Вучич днес обяви във връзка със случая, че правителството ще предложи законодателни инициативи за сакнциониране на полицейски или военни служители, които осигуряват защита на престъпници. Вучич и директорът на сръбската полиция Драган Василевич отрекоха информации в медиите, че тялото на Нешович е било открито.

От своя страна сръбската опозиция поиска оставките на вътрешния министър Ивица Дачич и на директора на сръбската полиция Василевич.