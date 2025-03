Пожар избухна на строеж с площ от 100 кв.м. в центъра на Москва, предаде ТАСС, позовавайки се на службите за извънредни ситуации.

"Според данните пожарът е възникнал на строеж на ул. "Зубовская", заяви източник от ведомството.

По негови думи огънят е пламнал на покрива на строящия се шестетажен жилищен комплекс "Роза Росса".

"Няма данни за пострадали", добави той.

Димът от пожара е видим в целия център на града.

“На място работят противопожарни и спасителни екипи. Информацията се уточнява", съобщиха от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

