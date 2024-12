Филмът "Емилия Перес" получи най-много номинации за наградите "Златен глобус"- десет, следван от "Бруталистът", който има седем, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Дръзкият мюзикъл на режисьора Жак Одиар за мексикански наркобарон, който се подлага на операция за смяна на пола, за да стане жена, оглави номинациите за 82-рите награди "Златен глобус".

"Емилия Перес" е сред номинираните в категорията за най-добър филм - мюзикъл или комедия заедно с "Анора", "Претендентите", "Истинска болка", "Веществото" и "Злосторница".

"Бруталистът" и "Конклав" ще се съревновават в категорията за най-добър филм - драма заедно с "Напълно непознат", "Дюн: Част втора", "Момчетата от "Никел", "5 септември" (September 5).

За най-добър режисьор са номинирани Шон Бейкър за филма "Анора", Жак Одиар за "Емилия Перес", Едуард Бергер за "Конклав", Брейди Корбет за "Бруталистът", Корали Фаржа за "Веществото" и Паял Кападия за "Всичко, което си представяме като светлина".

В категорията за най-добър актьор във филм - драма са номинирани Ейдриън Броуди за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Даниъл Крейг за Queer, Колман Доминго за "Синг Синг", Ралф Файнс за "Конклав" и Себастиан Стан за "Стажантът".

Претендентки за "Златен глобус" за най-добра актриса във филм - драма са Памела Андерсън за The Last Showgirl, Анджелина Джоли за "Мария", Никол Кидман за Babygirl, Тилда Суинтън за "Съседната стая", Фернанда Торес за "Все още съм тук" (I'm Still Here) и Кейт Уинслет за "Лий".

Наградата за най-добър актьор във филм - комедия или мюзикъл ще си оспорват Джеси Айзенбърг за "Истинска болка", Хю Грант за "Еретик", Гейбриъл Лабел за "Събота вечер", Джеси Племънс за "Благи деяния", Глен Пауъл за Hit man и Себастиан Стан за "Различен човек" (A Different Man).

За приза за най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия се съревновават Ейми Адамс за Nightbitch, Синтия Ериво за "Злосторница", Карла София Гаскон за "Емилия Перес", Майки Мадисън за "Анора", Деми Мур за "Веществото" и Зендая за "Претендентите".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са номинирани Юра Борисов за "Анора", Кийран Кълкин за "Истинска болка", Едуард Нортън за "Напълно непознат", Гай Пиърс за "Бруталистът", Джеръми Стронг за "Стажантът" и Дензъл Уошингтън за "Гладиатор II".

С номинации за най-добра актриса в поддържаща роля са Селена Гомес за "Емилия Перес", Ариана Гранде за "Злосторница", Фелисити Джоунс за "Бруталистът", Маргарет Куали за "Веществото", Изабела Роселини за "Конклав" и Зоуи Салдана за "Емилия Перес".

За най-добър сценарий са номинирани Жак Одиар за "Емилия Перес", Шон Бейкър за "Анора", Брейди Корбет и Мона Фастволд за "Бруталистът", Джеси Айзенбърг за "Истинска болка", Корали Фаржа за "Веществото" и Питър Строган за "Конклав".

Претендентите за най-добър чуждоезичен филм са "Всичко, което си представяме като светлина", "Емилия Перес", "Момичето с иглата", "Все още съм тук", "Семената на дивата смокиня" и "Вермилио".

Сред номинираните драматични и комедийни сериали в телевизионните категории са "Шогун", "Игра на калмари", "Мистър и мисис Смит", "Начално училище "Абът", "Мечката", "Хитринки", "Само убийства в сградата", "Никой не иска това".

Сред претендентите за отличия в телевизионните категории са Ана Савай и Хироюки Санада за "Шогун", Мая Ърскин и Доналд Глоувър за "Мистър и мисис Смит", Селена Гомес и Стив Мартин за "Само убийства в сградата", Кристен Бел и Адам Броуди за "Никой не иска това", Айо Едебири и Джеръми Алън Уайт за "Мечката".

Церемонията за връчването на отличията "Златен глобус" ще бъде на 5 януари 2025 г Водеща ще бъде комедийната актриса Ники Глейзър.