Lebanon: A plane of the Lebanese airline MEA was hit by gunfire in the night the occasion of the New Year, while parked at the International Airport of Beirut. #RockinEve #عاجل#لبنان#بيروت#فهد_الجبيري#أن_تعرف_أكثر#ليلة_رأس_السنة#مطار_رفيق_الحريري_الدولي pic.twitter.com/a2pAxhMglO