в концертната залав градкрайса посочили името на предполагаемияна, който им е обещал пона всеки, които е трябвало да, съобщи ТАСС, като се позова на видео, излъчено в руска медия.Франс прес, Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПАТе припомнят, чеза терористичния акт пое клонът на групировката „Ислямска държава“ вВъвотна обвиняемите за атаката в, проведен от руската Федерална служба за сигурност, излъчено по Първи канал на руската телевизия един от обвиняемите казва, че човек на име Сайфуло им казал, че трябва да отидат в Киев, където ще им бъдат дадени по милион рубли.„Ниекъдето трябваше да чакат парите – по един милион рубли. Сайфуло каза, че там ще ни чакат на границата на Украйна момчета, които ще ни помогнат да преминем границата и да стигнем в Киев“, казва той.

, коментирайки изнесената от руския Първи канал информация, нарича този руски канал "" и, която тиражират по време на разпит обвиняемите за атаката в "Крокус сити хол"."Пропагандистите твърдят, че мъжете са били задържани на 141 км преди границата, като се твърди, че са получили инструкции от своя водач, който им е подготвил два коридора", посочва УНИАН в коментар за видеото, излъчено по Първи канал."В същото време ие трябвало да преминат руската граница и защо Беларус твърди, че терористите са се опитали да влязат на нейна територия", посочва украинската агенция.са избягали от мястото на инцидента с кола и са били задържани едва на следващия ден. Путин заяви, че терористите са били задържани на път за границата с Украйна, където са им подготвяли "прозорец", допълва агенцията. Скоро след това Александър Лукашенко заяви, че след терористичното нападение е била засилена охраната на границата, така че нападателите "са обърнали гръб и са отишли в участъка на украинско-руската граница"."Ислямска държава" пое отговорност за нападението. САЩ също са сигурни в тяхното участие, като са предупредили Русия за вероятността от атака. В същото време Москва активно се опитва да хвърли вината върху Украйна", коментира УНИАН.След нападението в концертната зала "Крокус сити хол" руски представители не веднъж заявиха, че", като в даден момент те замесиха и западни страни в тези обвинения. Още непосредствено след атаката украински представители, но и представители на проукраински руски доброволчески групи, действащи в Украйна, отрекоха да саВпоследствие при всекив тази насока украински представители заявиха, че версията на руските представители не е вярна.

Flowers continue to be carried to the memorial at Crocus City Hall, two weeks after the terrorist attack.https://t.co/BxZG0P96e1 pic.twitter.com/UMb9MzMmkt