Непалско семейство е в безизходица и търси помощ заради сина си. 23-годишният мъж е пленен в Украйна, тъй като по думите им се е биел на страната на Русия. Последната им информация за него е от преди около 5 месеца, когато получават видео послание, разказва Voice of America (VOA).



Ганга Дакал Сидхарт, съпругът й и синът й живеят в малко село, в подножието на Хималаите. През лятото на миналата година младият мъж заминава за Русия, където се очаква да следва в университет. На хиляди километри от дома, обаче, той се оказва без университет, без работа, без дом, измамен и ограбен. Споделя на близките си, че е в безизходица, гладен и не знае какво да прави, споделя майка му.



Малко след това се появява онлайн видео, в което младият мъж заявява, че е заловен: „Мамо, татко, тук съм. Всичко е наред. Не знам какво ще стане с мен в бъдеще. В Украйна има много непалци. Надявам се непалското правителство да чуе тази новина и да изпрати спасителна помощ възможно най-скоро“.



Ганга Дакал Сидхарт казва, че е ужасена и много уплашена за сина си.



„Вече минаха четири-пет месеца. Не знам какво се е случило със сина ми. Нищо не знам за него. Само чух да казва да го спасим бързо и да му помогнем“, разказва пред Voice of America (VOA) Ганга.



Правителството на Непал твърди, че стотици негови граждани са били наети от Русия като наемници и изпратени в Украйна да се бият.



Много непалци са привлечени от високите заплати в Русия, Китай и Индия и искат да да емигрират нелегално. Повечето работят на нискоквалифицирани работни места, но не като наемници.



Бикрам Мала наскоро се завръща от служба в руската армия в Украйна. Казва, че сега иска да се върне в Украйна, защото има нужда от пари, за да издържа семейството си.



„Никой не скача в огън, освен ако не е принуден. Всичко е заради парите. В Непал няма нищо. Толкова много непалци са безработни. Така че по-добре да умреш там, отколкото тук от глад“, посочва Бикрам.



Той казва, че е платил на посредник около 4000 долара, за да му помогне да се присъедини към руската армия. Заплатата, която получава, е по сметка в руска банка. Той не може да получи достъп, без да се върне в Русия.



Ганга също споделя, че семейството й сега е затънало в дългове, след като са взели заем, вярвайки, че изпращат сина си в университет.



Voice of America (VOA) опита да се свърже с украинските власти, за да установи местонахождението на 23-годишния мъж, но към момента няма отговор.