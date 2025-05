Торнадо се образува в окръг Тулча в югоизточната част на Румъния и предизвика паника сред местните хора, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. Те получиха предупреждение за екстремно време чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). В социалните мрежи се появиха снимки и клипове на необичайното за тези географски ширини явление.

Торнадото е възникнало в необитаем район и е било краткотрайно.

Non-mesocyclonic 🌪️#tornado in Tulcea, #Romania, 7 May 2025



📢Report "On the progression of climate catastrophes on Earth and their catastrophic consequences" https://t.co/tqpCNRbnki pic.twitter.com/hoKozziE6r