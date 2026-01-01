Най-малко четирима души са загинали при експлозия и пожар в завод за храни в гръцкия град Трикала, област Тесалия, съобщиха местни медии, позовавайки са данни на пожарната служба.

Един човек все още се води в неизвестност, а други осем са пострадали и им е оказана лекарска помощ.

Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта (местно и българско време), предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров. По това време в завода е имало работници, тъй като той е в 24-часов режим на работа.

Първоначално на мястото на инцидента са изпратени девет пожарни автомобила с 22 пожарникари. Поради неконтролируемото разпространение на пожара те са били допълнително подсилени с още 13 автомобила и 40 пожарникари, както и със строителна техника и водоноски на местната власт.

По предварителна информация в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на експлозията. Като възможни причини се посочват наличието на амоняк и пропан. Взривът е бил чут и в самия град Трикала, информира ЕРТ.

Местният информационен сайт Trikalaola.gr съобщи, че на мястото на инцидента са също представители на местната власт, както и собствениците на завода. Бяха публикувани и видеокадри.