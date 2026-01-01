,,Ние сами градим финансовото си бъдеще” - тази максима все по-често се чува в разговори между приятели и в коментари в социалните мрежи. И това е добра новина.

Да мислим, да планираме и да работим за запазване на стойността на парите във времето и осигуряване на възможност за бъдещи доходи не е задача само на “богатите”, а на всеки от нас. Но може ли да направите така, че парите ви да работят за вас, без да се излагате на прекалено висок риск? Има ли въобще златна среда между доходност и сигурност?

В свят, в който инфлацията изяжда стойността на спестяванията, а финансовите пазари се движат непредвидимо, отговорът не е толкова лесен, но може би не е и толкова невъзможен.

За да бъде една инвестиция подходяща за вас, тя трябва да е в равновесната точка между вашето разбиране за защита на средствата и възможност за доходност от тях. Начинът за инвестиране също трябва да е така създаден, че да ви е лесно, а да не се налага да “изкарвате второ висше”, за да успеете да инвестирате парите си.

Точно в този контекст се появява една възможност, която заслужава внимание - застрахователно-инвестиционната програма ЕВРОХОРИЗОНТ 6 от ДЗИ, дистрибутирана от ОББ. Тя съчетава сигурността на застрахователен продукт с възможността за доходност чрез подходящи инвестиционни решения с премерен риск и ясна структура.

iStock

Какво представлява ЕвроХоризонт 6?

В своята същност, „ЕвроХоризонт 6“ е комбиниран финансов продукт, който съчетава сигурността на застраховка „Живот“ от ДЗИ с потенциала за доходност на инвестиционен фонд.

Програмата е създадена за хора, които търсят начин да инвестират средствата си с нисък риск, като същевременно им дава възможност за 100% защита на нетната инвестирана сума* в края на периода на застрахователната полица и допълнителна доходност. Продуктът е структуриран като застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, с плащане на еднократна премия в размер, избран от клиента, но не по-малко от фиксирания минимален размер от 2500 евро.

Инвестиционна стратегия: Нисък риск и глобална селекция

Средствата, вложени в „ЕвроХоризонт 6“, се насочват към инвестиционния фонд Optimum Fund World Selection 100-1. Фондът се характеризира с нисък рисков профил (индикатор 2 по скала от 1 до 7), което го прави подходящ дори за инвеститори с по-консервативни нагласи. Той е създаден да управлява средствата за фиксиран срок, в съответствие с основните си инвестиционни цели. По този начин, от една страна, фондът се стреми на падежната дата на договора (28.02.2031 г.) да осигури изплащане на 100% от нетната инвестирана сума*, дори и при неблагоприятна пазарна конюнктура , а от друга страна - да генерира и допълнителна доходност, която е свързана с представянето на рисковите активи във фонда. Потенциалната възвращаемост се постига посредством инвестирането в суапове на селекция от 30 световни компании с голяма пазарна капитализация, сред които доказани имена като Nestlé, Johnson & Johnson и Zurich Insurance Group и други. Потенциалната допълнителна доходност е ограничена до максимум 50% от нетната инвестирана сума* за целия период.

Застрахователна защита: Сигурност за близките

Освен инвестиционен компонент, „ЕвроХоризонт 6“ осигурява и важна застрахователна защита. В случай на най-лошото – загуба на живот на застрахованото лице вследствие на злополука – на посочените от него ползващи лица се изплаща застрахователна сума** в размер на три пъти еднократната премия, но не повече от 75 000 евро. Към тази сума се добавя и текущата стойност на притежаваните инвестиционни дялове.

Пример: при инвестирани 3 000 евро, застрахователната сума, която ще се изплати на близките, е 9 000 евро плюс текущата стойност на инвестицията, определена по цената на притежаваните дяловете на фонда.

Условия за участие в програмата

За да се включат в програмата, инвеститорите трябва да съобразят няколко ключови параметъра. Програмата има определен период за записване, който е от 5 януари до 16 февруари 2026 г. Веднъж сключен, договорът има продължителност от 5 години и 5 дни, като неговият падеж настъпва на 28 февруари 2031 г. Минималната сума за участие е 2500 евро, внесени еднократно, а по отношение на възрастта, застрахованото лице трябва да бъде между 18 и 70 години към момента на сключване.

Такси и важното уточнение за „Нетната инвестирана сума“*

За да се разбере правилно механизма на продукта, е ключово да се познава структурата на таксите и как те формират понятието „нетна инвестирана сума“. От първоначалната еднократна премия, която клиентът внася, се приспадат няколко компонента. На първо място, това е встъпителната такса в размер на 2% от инвестиционната премия. Удържа се и малка премия за покриване на застрахователния риск („Смърт вследствие на злополука“), както и еднократна вноска от 3,06 евро към Обезпечителния фонд.

Сумата, която остава след тези удръжки, се нарича нетна инвестирана сума*. Именно това е сумата, която реално се инвестира във фонда, и именно тя е 100% защитена при достигане на падежа на договора. Важно е да се отбележи и наличието на такса при предсрочен откуп от 5% върху изтеглената сума, която се прилага само ако решите да прекратите договора си преди крайния срок.

iStock

Какво се случва при различните сценарии?

При достигане на падеж (28.02.2031 г.): Получавате обратно пълния размер на Вашата нетна инвестирана сума*, дори ако пазарите са се представили зле по отношение на кошницата от селектираните акции. Ако фондът е генерирал положителна доходност, получавате и допълнителна печалба (до 50% от нетната инвестирана сума).

При предсрочно прекратяване (откуп): Имате право да изтеглите средствата си по всяко време, но при този сценарий защитата на капитала не важи. Ще получите актуалната пазарна стойност на Вашите инвестиционни дялове, намалена с такса за откуп от 5%. Това означава, че е възможно да получите по-малко от първоначално вложената сума.

При настъпване на застрахователно събитие: Бенефициентите получават както застрахователната сума за злополука, така и натрупаната стойност на инвестицията към момента.

Важни рискове

Подобно на всеки инвестиционен продукт, „ЕвроХоризонт 6“ носи потенциални рискове, свързани с представянето на финансовите пазари. Доходността не е гарантирана. Защитата на капитала е валидна единствено и само при изтичане на пълния срок на договора. Поради това продуктът е препоръчителен за инвеститори, които могат да задържат средствата си до падежната дата.

За пълна и детайлна информация относно всички условия, такси и рискове, е задължително да се запознаете с официалните документи на продукта.

*Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия, покриваща административните разходи на Застрахователя.

Нетна инвестирана сума = Еднократна застрахователна премия - Рисковата премия - Встъпителната такса

** Застрахователна сума (лимит на отговорност)

Договорената и посочена в застрахователната полица парична сума, представляваща горна граница на отговорността на Застрахователя към Застрахования или Ползващото се лице. Размерът на минималната и максимална застрахователна сума се определя от Застрахователя.